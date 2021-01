SERVIZI

ROVIGO Per Polaris l'anno appena trascorso può considerarsi ricco di soddisfazioni, malgrado il coronavirus e in attesa di approvare il bilancio di esercizio. Nelle valutazioni di fine 2020 contano, secondo il presidente Michele Grossato e il direttore generale Eugenio Boschini, lo smaltimento dei rifiuti speciali nei momenti più difficili della pandemia e la gestione dei rifiuti infettivi dalle case di riposo. Contano anche i nuovi strumenti con i quali nel 2020 Polaris è riuscita a completare il sistema di gestione aziendale. Dopo le certificazioni Csqa e Iso sui requisiti di sistema gestione ambientale e sulla qualità, «a novembre - spiega Boschini - abbiamo ottenuto da Kiwa Italia, primaria società a livello nazionale, la certificazione che il sistema di gestione aziendale inerente qualità, ambiente e sicurezza risulta ormai completato». Utilizzare gli standard previsti dalla norma Uni Iso significa raggiungere l'eccellenza nel gestire le problematiche sulla sicurezza, evitando il più possibile infortuni, incidenti e malattie professionali, e la certificazione ottenuta da Kiwa Italia è un importante obiettivo per Polaris, «ulteriormente corroborato dall'adozione del modello organizzativo secondo il decreto legislativo 231/01».

SOCIETÀ RESPONSABILE

Il sistema di organizzazione, gestione e controllo interno è diretto ad assicurare comportamenti rispettosi delle norme sulla responsabilità di impresa e a prevenire quella penale. Polaris si è dotata «di strumenti per governare al meglio i propri processi produttivi e decisionali, senza dimenticare la gestione dei rapporti con fornitori, clienti ed enti pubblici».

Riguardo ai servizi, Grossato aggiunge che «l'azienda è riuscita a garantire lo smaltimento dei rifiuti agricoli» nell'impianto di Ceregnano e con l'utilizzo dei centri di raccolta autorizzati e secondo il protocollo aziendale Covid-19, a Bergantino, Ficarolo, Badia, Fratta, Adria, Rosolina, Lusia, Porto Tolle e Ariano. Grossato evidenzia il ruolo svolto nell'ambito dell'emergenza. «Polaris ha fornito servizi a numerose case di riposo che non erano in grado di garantire un'adeguata gestione dei rifiuti infettivi prodotti dagli ospiti positivi al virus. Restiamo in attesa di approvare il bilancio 2020, ma credo che Polaris sia stata in grado di affrontare nel migliore dei modi la stagnazione economica. Ritengo giusto ringraziare i componenti del Consiglio di amministrazione, Annamaria Capasso e Ivano Gibin, per la collaborazione e la disponibilità».

Nicola Astolfi

