Il Covid 19 rivoluziona la vita dei sindaci, soprattutto nei piccoli paesi. Organici ridotti all'osso, dipendenti in ferie, solo un agente di polizia locale a disposizione. E così a Salara, ieri mattina, il sindaco Lucia Ghiotti ha affiancato il vigile per sorvegliare il mercato aperto con i soli banchi alimentari. Ma non solo. «Era aperta anche la Posta, era una giornata calda, ma si entrava uno alla volta. Così ho spostato alcune sedie all'esterno, per metterle a disposizione delle persone che stavano aspettando il loro turno». Tutto ok al mercato, per Ghiotti, nell'inedita versione di vigile urbano: «Prima di essere un sindaco, sono una mamma e voglio mettermi sempre a disposizione del mio paese. La gente è stata diligente, l'area è stata transennata, gli accessi contingentati e regolati. Le persone hanno fatto acquisti e rispettato le distanze, non si sono creati gruppetti».

Podisti e camminatori non rinunciano alla passeggiata sull'argine del Po, sia a Salara che a Ficarolo: «Vorrei che la gente rimanesse a casa, le persone devono evitare il più possibile gli spostamenti - spiega Ghiotti - Sono al primo mandato da sindaco, sono situazioni impegnative, ma ce la faremo e supereremo questo brutto momento».

A Trecenta da ieri al prossimo 3 aprile rimarrà attivo il servizio di consegna pasti a domicilio (anche nei festivi). Il sindaco Antonio Laruccia spiega: «Il servizio è rivolto a persone over 70, impossibilitate per motivi di salute a preparare i pasti e prive di supporti familiari. Gli operatori autorizzati alla consegna dei pasti sono i volontari della Protezione civile e i vigili urbani. Siamo particolarmente attenti ai soggetti più deboli. Sicurezza e igiene saranno garantiti da una ditta, con cui abbiamo stretto un accordo, che preparerà i pasti e sarà attenta anche alle diete e alle esigenze alimentari. Nella ricezione dei pasti vanno sempre rispettate le distanze di sicurezza con l'operatore. Da un primo monitoraggio, il servizio potrebbe interessare dalle 15 alle 25 persone anziane e sole nel territorio di Trecenta». Laruccia è stato costretto a chiudere il cimitero: «Non c'era il rispetto delle distanze di sicurezza: sono scelte necessarie per salvaguardare la salute di tutti i cittadini».

