Badia Polesine conta alcuni casi di Coronavirus, ma la situazione resta sotto controllo. «Abbiamo pochi positivi spiega il sindaco Giovanni Rossi Si tratta di numeri che, al momento, se vogliamo, possono essere definiti una sciocchezza rispetto a quelli presenti in altre realtà, dove invece c'è un numero maggiore di contagi. Metto comunque in conto che questo numero sia destinato ad aumentare». La presenza di diverse scuole di vario ordine e grado nella città, uno dei poli scolastici della provincia di Rovigo, rappresenta un altro aspetto da tenere sotto osservazione per l'Amministrazione. «In questi giorni ci sono state un paio di classi in isolamento, ma i tamponi sembrano comunque essere tutti negativi, per cui siamo fiduciosi osserva - Tra le persone positive al Covid a Badia, infatti, c'è un alunno e un'altra persona che è in ospedale da diverso tempo. Per ora non c'è quindi una recrudescenza del virus».

LA CASA DI RIPOSO

Il primo cittadino torna poi sulla fetta di popolazione considerata maggiormente a rischio, ovvero gli anziani. Nei giorni scorsi anche la locale casa di riposo ha disposto lo stop alle visite, una scelta dolorosa che trova concorde il sindaco: «Mi dispiace per i familiari della Casa del Sorriso, ma penso che sia meglio così per il momento». In ultima battuta Rossi aggiorna sui prossimi consigli comunali, che la scorsa primavera sono stati ugualmente organizzati in sala consiliare ma senza pubblico. «Abbiamo ricevuto una comunicazione dal Ministero sul fatto che i consigli dovessero essere effettuati esclusivamente per via telematica precisa Rossi , ma una successiva circolare ha poi chiarito che possono essere effettuati sia online che a porte chiuse: credo quindi che opteremo per la seconda opzione».

