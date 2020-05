ECONOMIA

ROVIGO «Se gli organismi pensati per garantire la sicurezza restano solo sulla carta, c'è di che preoccuparsi». Il segretario della Camera del lavoro di Rovigo Pieralberto Colombo esprime una preoccupazione che spiega essere condivisa con i segretari delle altre sigle sindacali e che lo porta anche a fare appello al prefetto: «È passato un mese dalla sottoscrizione del nuovo protocollo sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, che il 24 aprile ha aggiornato il precedente protocollo del 14 marzo. Fra le novità, la previsione dell'istituzione di un comitato territoriale, con la partecipazione dei rappresentanti delle parti sociali, per le aziende mediopiccole non sindacalizzate o comunque non in grado di costituire il comitato aziendale per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo. La questione non è di forma, ma di sostanza, perché nelle aziende più grandi i comitati sono stati costituiti e, nonostante qualche caso di frizione, si può dire che stiano funzionando bene e nell'interesse di tutti, ma molte delle aziende più piccole, che in Polesine sono maggioritarie, sono fuori da ogni verifica. Non c'è un intento repressivo in quello che chiediamo, ma controllare e andare in soccorso in termini di consulenza, perché sia garantita la sicurezza di tutti. Negli ultimi giorni ho ricevuto più di una segnalazione di lavoratori di piccole aziende, nell'agroindustria, nel tessile e nel metalmeccanico, non coperte dai comitati aziendali: in mancanza del comitato territoriale, non sanno come fare perché le procedure che sono state aggiornate nel Documento valutazione rischi aziendale non sono poi applicate nella pratica. Si parla di non rispetto delle distanze, di mancanza dei dispositivi di protezione individuale e di altre azioni che, da tutti, vengono indicate come possibili fonte di rischi. Cosa dobbiamo fare? Passare direttamente alla denuncia? La presenza del comitato territoriale permetterebbe di intervenire direttamente in ausilio all'azienda e a garanzia dei lavoratori, senza passare per forza dalla repressione. È un controsenso, perché la resistenza che si sta incontrando porta poi a questo. Eppure, mi sembrava che tutti fossero d'accordo quando si parlava di riaperture che la priorità fosse la salute. Il rischio, ancora una volta è di avere lavoratori di serie A e di serie B, qualcuno più tutelato e qualcuno meno tutelato. Lo Spisal sta facendo un lavoro enorme, con un organico ridotto stanno facendo controlli a tappeto e l'auspicio è che ci sia un investimento forte sul personale di questo settore fondamentale. Ma la creazione dei comitati territoriali è troppo importante per essere lasciata solo sulla carta Una carta, fra l'altro, sottoscritta da tutti e diventata legge perché recepita nei vari decreti. Come Cgil, Cisl e Uil stiamo pensando di rivolgerci al Prefetto». Dal punto di vista dei numeri, spiega Colombo «ormai la ripresa delle attività è quasi totale, ma resta ancora al palo il turismo, mentre l'incertezza regna nel mondo della cultura e della scuola».

Per il Polesine, come risulta dai dati dell'Ufficio statistica regionale, le attività con permesso di apertura sulla base dell'elenco dei codici Ateco del Dpcm del 22 marzo erano 7.175, il 39,5% del totale. Il dato percentualmente più basso del Veneto, con il più alto rappresentato dal 42,6% di Padova, anche se a livello di lavoratori si trattava di 29.536 addetti, pari al 47,1% degli addetti totali, e ben il 58,4% di tutto il fatturato, in questo caso la percentuale maggiore della regione. A conferma di un tessuto imprenditoriale non solidissimo. Dal punto di vista degli ammortizzatori sociali, il segretario della Cgil sottolinea «il buon funzionamento del Fsba, il fondo di solidarietà bilaterale per l'artigianato. Il dato polesano, al 19 maggio, era di 5.929 beneficiari a fronte di 6.157 domande presentate. A livello regionale si parla di circa 85mila domande. Quello che non ha funzionato, purtroppo, è la cassa integrazione in deroga. Non è pensabile che i tempi di pagamento siano così lunghi, si sono prodotte delle situazioni di difficoltà insostenibili. Colpa di uno strumento troppo farraginoso. Qui il punto non è cercare le responsabilità fra Governo, Inps e Regione, ma di rendersi conto che dopo tre mesi ci sono persone che non hanno ancora visto un euro: era così difficile inserire un ammortizzatore unico universale, indipendentemente dal settore e dal numero di dipendenti? È da tempo che chiediamo una riforma, ora è apparso chiaramente quanto sia necessaria».

