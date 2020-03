Un suono metallico, ritmato, come un pulsare di rabbia e preoccupazione. La protesta che sta divampando nelle carceri italiane, da un lato per la paura del diffondersi del contagio, dall'altro anche per le restrizioni precauzionali messe in atto, come sul fronte dei colloqui con i familiari, ha toccato anche la casa circondariale di Rovigo. Domenica pomeriggio i detenuti hanno iniziato a battere contro le sbarre, una manifestazione tipica di insofferenza, che produce all'interno della struttura un cupo rimbombo. La protesta sembra poi essere rientrata, ma la situazione è rovente e il personale della polizia penitenziaria non sembra tranquillo Fra l'altro, in quasi tutti gli istituti hanno montato per sicurezza le tende della Protezione civile, fatta eccezione per Rovigo, Treviso e Venezia. In tutti gli istituti, comunque, vengono effettuati controlli e triage per chi entra. Gianpietro Pegoraro, coordinatore regionale della Fp-Cgil penitenziaria, spiega che «siamo sconcertati per i fatti che sono accaduti. Questo dimostra ancora una volta la sconfitta della gestione attuata dal ministro della Giustizia Bonafede e dal capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria Francesco Basentin: va fatto un cambiamento di rotta, servono più sicurezza nei posti di lavoro e maggiori investimenti in tutto il settore dell'esecuzione penale».

