COMMERCIO

ROVIGO La pioggia non ha aiutato il mercato. Ieri mattina il centro storico non è stato preso d'assalto come avviene di solito per il principale appuntamento con il commercio ambulante. Poche le bancarelle presenti, a causa della pioggia battente che ha caratterizzato tutta la giornata. Copione che poi si è replicato a metà pomeriggio, quando i Vigili del Fuoco hanno issato l'effige della Madonna sulla torre civica di Palazzo Nodari.

PIOGGIA SULL'IMMACOLATA

La giornata festiva suggeriva un vero e proprio assalto da parte del pubblico al mercato, sempre alla ricerca della migliore offerta per l'acquisto di un maglione o di generi alimentari come pesce e ortaggi. Invece, la pioggia battente ha fatto rinunciare molti operatori del mercato dall'allestire i propri banchi, pertanto solo meno della metà ha scelto di sfidare vento e pioggia per esporre la merce. Scelta, inoltre, che non ha premiato, visto che anche il pubblico è stato molto scarso. Per non parlare, poi, del fatto che la scarsa partecipazione degli operatori ha convinto chi gestisce la sicurezza e il posizionamento delle transenne a ridurre l'area mercatale al solo Corso del Popolo. Tant'è che alcune auto hanno pensato comunque di attraversare il percorso pedonalizzato, suscitando anche le ire degli ambulanti.

SPAZI RIDOTTI

Appena due settimane fa, complice però anche il bel tempo del tutto fuori stagione, si era verificato l'esatto opposto. A causa dell'ordinanza regionale imposta per portare il Veneto dal Giallo al Giallo Plus voluto dal governatore Luca Zaia, si era reso necessario redigere un piano della sicurezza che invece, al di là del maltempo, ieri si è rivelato completamente inutile con il decadimento di quella ordinanza.

Una spesa e uno spreco di tempo che è servita solo a far perdere agli ambulanti un paio di appuntamenti mercatali che con l'attuale clima economico in realtà avrebbero fatto comodo.

Molti operatori pensavano in realtà di godere di questa giornata di festa per avere più clienti, recuperando alle perdite dei giorni scorsi, ma in realtà così non è stato ed alcuni sono andati via anche prima delle ore 15, orario massimo per l'occupazione del suolo pubblico.

Alberto Lucchin

