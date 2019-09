Pm 10, sono troppe le sorgenti inquinanti Tra le fonti anche la cremazione dei defunti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

INQUINAMENTO E SALUTEROVIGO «Sono anni che diciamo sempre le stesse cose. L'Ulss è a supporto dei sindaci e gli studi sugli effetti negativi delle polveri sottili per la salute umana sono noti».Così la dottoressa Giovanna Casale, dirigente del Servizio Igiene e Sanità pubblica dell'azienda Ulss 5 polesana, è intervenuta nel dibattito seguito ieri all'esposizione dei dati Arpav sulla qualità dell'aria in Polesine, richiamando in particolare gli esiti di un progetto realizzato dalle aziende sanitarie di Rovigo, Adria e Ferrara nell'ambito...