Pm 10 sempre più alle stelle Il blocco del traffico rimane

BLOCCHI DEL TRAFFICOROVIGO Prima giornata di blocco del traffico ieri per i veicoli alimentati a gasolio fino alla categoria Euro 4, provvedimento emesso dal Comune a causa degli altissimi livelli di smog raggiunti negli ultimi giorni. Molti i controlli effettuati dalla Polizia Locale lungo le strade rodigine, ma non è stata inflitta alcuna sanzione. Nel frattempo, l'Arpav ha comunicato che anche lunedì il livello delle polveri sottili nell'aria rodigina è andato alle stelle, arrivando a quota 112 microgrammi per metro cubo d'aria e...