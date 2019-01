Pm 10 già due giorni oltre i limiti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

EMERGENZA SMOGROVIGO È tornata l'emergenza smog. Da due giorni Rovigo è sommersa dalle ormai tristemente note Pm10, le polveri sottili, che hanno oltrepassato la soglia di guardia di 50 microgrammi per metro cubo d'aria. Per l'ultimo giorno dell'anno il capoluogo ha registrato 73 microgrammi, il giorno precedente, mentre il 29 dicembre erano a quota 64. Dovesse proseguire questo trend, Rovigo vedrebbe anticipato di qualche giorno il blocco del traffico ai veicoli maggiormente inquinanti, come le auto ed i furgoni a gasolio della categoria...