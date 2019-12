Pm 10, falso allarme del semaforo

AMBIENTE URBANO

ROVIGO Falso allarme arancione contro l'inquinamento atmosferico. Per quasi due giorni, infatti, la segnaletica luminosa sui viali Tre Martiri e Porta Adige ha erroneamente avvertito gli automobilisti dell'introduzione del secondo grado di allerta per il contrasto allo smog, indicando che era attivo già da venerdì il blocco del traffico dei veicoli a gasolio appartenenti alla categoria Euro 4 o inferiori.

In realtà, non era vero. Lo ha confermato ieri l'assessore all'Ambiente Dina Merlo, spiegando che si è trattato di un guasto al sistema. Nel pomeriggio il dispositivo era stato rimesso in ordine.

«Abbiamo rilevato il problema nei pannelli vicino allo stadio Gabrielli e al centro commerciale Aliper - ha spiegato Merlo -. Si è trattato di un guasto, era rimasto in memoria il messaggio precedente che ora è stato modificato. Con la deroga dal 26 dicembre al 6 gennaio, scatterebbe il divieto di circolazione solo in caso di allerta rossa. È molto importante che la comunicazione sia corretta soprattutto nelle prossime settimane in cui ci saranno modifiche frequenti».

Merlo ha ribadito che le segnalazioni agli ingressi della città da qui in avanti si riveleranno molto importanti. Attualmente l'ordinanza antismog del 1. ottobre è sospesa. Ma per Merlo e i tecnici della Regione il susseguirsi di giornate con continui sforamenti dei livelli di polveri sottili potrebbe causare anche un blocco totale del traffico con l'allerta 2, Codice Rosso.

PIOGGIA SALUTARE

A novembre la pioggia ha abbattuto i livelli di smog. Ora il bel tempo fa sì che le pericolose polveri sottili stiano segnando picchi allarmanti. La vigilia di Natale la centralina Arpav in largo Salvo D'Acquisto ha segnato 36 microgrammi per metro cubo d'aria di Pm10. Però nei giorni a seguire si è andati ben oltre la soglia dei 50 microgrammi, limite oltre il quale l'aria diventa insalubre. Il giorno di Natale il dato è schizzato a 62 microgrammi, a Santo Stefano si è arrivati a 69 e il 27 dicembre è timidamente sceso a 61.

L'Arpav prevede che i dati peggiorino già da domani, tant'è che si parla di picchi oltre gli 80 microgrammi per Rovigo e tutto il Veneto centrale (Padova, Vicenza, Treviso).

Nonostante l'ordinanza in sospesa, in caso di dieci giorni consecutivi di forte smog, non ci sarebbe modo di impedire il blocco del traffico.

IL SEMAFORO

L'ordinanza antismog per il 2019-2020 emessa dall'amministrazione di Edoardo Gaffeo è stata redatta seguendo come sempre le linee guida del Patto interregionale per l'abbattimento dell'inquinamento atmosferico firmato da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia e Friuli Venezia Giulia, nel quale viene usato il sistema a semaforo.

Con il livello più basso di inquinamento, il Verde, sono attive le restrizioni minime, per cui la temperatura interna delle abitazioni e degli uffici privati non può superare i 19 gradi, con una tolleranza massima di due gradi, negli edifici industriali ed artigianali, invece, non potrà andare oltre i 16 gradi. È vietato utilizzare sistemi di riscaldamento domestico a legna o pellet con classificazione energetica a 2 Stelle, a 3 Stelle dall'1. gennaio

Per i veicoli, nei feriali dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 18.30, i mezzi privati a gasolio classificati come Euro 0, 1, 2 o 3 non potranno circolare; stesso destino per le auto a benzina Euro 0 e 1, e i motorini o le motociclette immatricolate prima dell'1. gennaio 2000. Con l'Arancione oltre a tutto questo, si fermano i veicoli privati a gasolio pari od inferiori alla categoria Euro 4 e con il Rosso anche i veicoli commerciali. Di fatto, con il livello più restrittivo, tutti i veicoli precedenti il 2008 sarebbero costretti in garage.

Alberto Lucchin

© RIPRODUZIONE RISERVATA