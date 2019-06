Pm 10, capannoni-discariche e rifiuti sotto le strade

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

AMBIENTE SOTTO ATTACCOROVIGO Dai record dell'inquinamento atmosferico, con i 51 giorni di sforamento della soglia limite del Pm10 registrati dalla centralina di Rovigo in questi primi sei mesi, a fronte della quota dei 35 giorni da non superare in un anno, passando per gli allarmi che hanno interessato quanto emerso con le indagini giudiziarie e, in particolare, di quelle della Direzione distrettuale antimafia di Venezia sui fanghi sversati nelle campagne polesane che non sarebbero stati debitamente trattati e, quindi, sarebbero stati ancora...