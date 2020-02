INQUINAMENTO

ROVIGO Mentre l'attenzione è monopolizzata dal nuovo coronavirus, che nella sintomatologia più grave provoca polmonite e difficoltà respiratorie, l'aria di Rovigo si è confermata irrespirabile anche domenica irrespirabile. Ed è arrivato il 38esimo sforamento del 2020 del limite giornaliero fissato a tutela della salute, quella dei polmoni in primis, a 50 microgrammi per metrocubo. Un limite da non superare 35 volte in un anno. Rovigo, quindi, con il superamento di domenica, giornata già con il mezzo coprifuoco dovuto alle precauzioni stabilite per evitare il diffondersi del contagio del coronavirus, con il livello raggiunto di ben 82 microgrammi per metrocubo, il valore più alto di tutto il Veneto, è anche quest'anno abbondantemente fuorilegge. E se Rovigo piange, Adria non ride, visto che comunque, sempre domenica, la centralina vicino allo stadio Bettinazzi ha registrato il 26esimo sforamento. Un numero consistente per essere ancora a febbraio, anche se comunque, per il momento abbondantemente sotto quota 35. Rovigo, invece, ha superato questo limite già il 15 febbraio scorso.

SERIE NEGATIVA

Nel 2017, l'anno peggiore dell'ultimo quinquennio, quando a fine anno gli sforamenti risultarono ben 80, al 24 febbraio gli sforamenti erano stati appena 29. I 38 sforamenti, invece, in quell'anno, furono raggiunti il 5 ottobre. Otto mesi più tardi. Non un buon viatico, quindi, per questo 2020 appena cominciato ma già nero. Purtroppo a Rovigo il superamento della soglia dei 35 sforamenti annui è ormai una costante: da quando è iniziato questo tipo di misurazione, nel 2010, il capoluogo del Polesine è una delle 11 città che ha sempre oltrepassato il limite che secondo la legge è dannoso per la salute. Un problema serio, forse un po' sottovalutato. Non dall'Ulss 5, che già oltre un lustro fa ricordava come «nei più recenti studi epidemiologici nazionali, nei quali sono state studiate anche città del Veneto, si conferma che all'inquinamento atmosferico è attribuibile una quota rilevante di mortalità acuta e morbosità acuta e cronica e che la speranza di vita dei cittadini che vivono in aree con livelli di inquinamento elevato risulta diminuita».

Legambiente, che costantemente monitora questi dati allarmanti nei quali svetta sempre il capoluogo polesano, ha rimarcato nel report Mal'aria come «ogni anno sono oltre 60mila le morti premature in Italia dovute all'inquinamento atmosferico».

F.Cam.

