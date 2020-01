Pm10 di nuovo sopra i limiti: restano i divieti

AMBIENTE

ROVIGO Dopo due giorni di tregua, torna l'incubo Pm10. Venerdì, infatti, sono stati raggiunti 76 microgrammi di polveri sottili per metro cubo d'aria. Nel frattempo il Codice Arancione va avanti e l'unico aspetto positivo è che martedì l'Arpav non troverà Rovigo coperta dallo smog da dieci giorni di seguito. Mercoledì e giovedì, nonostante la nebbia e la siccità che prosegue da qualche settimana, la centralina Aprav in largo Salvo D'Acquisto ha segnalato due dati piuttosto positivi: il giorno 8 le polveri erano solo a 43 microgrammi, mentre il 9 erano a 48. Tanto è bastato per andare sotto la soglia di 50 microgrammi e smettere di accumulare giornate consecutive di inquinamento. Da inizio anno, infatti, quelle due giornate sono state le uniche in cui non è avvenuto lo sforamento della soglia massima consentita per legge e caldamente suggerita dal mondo sanitario per tutelare la salute pubblica. Quelle microparticelle, infatti, sono cancerogene e livelli alti di smog sono un danno per la salute di tutti. Anche per questo motivo, quindi, le amministrazioni locali e regionali emettono a fine settembre ordinanze e linee guida con severe restrizioni al mondo delle quattro ruote e dei sistemi di riscaldamento domestico più inquinanti.

Come già detto, a Rovigo da martedì scorso è attivo il codice Arancione, il primo grado di allerta previsto dall'ordinanza comunale antismog. È attiva dall'1 ottobre 2019 al 31 marzo 2020, la prima emessa dall'amministrazione di Edoardo Gaffeo, ed è stata redatta seguendo, come sempre, le linee guida del patto interregionale per l'abbattimento dell'inquinamento atmosferico, siglato da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia e Friuli Venezia Giulia e Piemonte nel quale viene usato il sistema a semaforo. Infatti, con il livello più basso di inquinamento, il Verde, sono attive le restrizioni minime, per cui la temperatura interna delle abitazioni e degli uffici privati non può superare i 19 gradi, con una tolleranza massima di due gradi, negli edifici industriali e artigianali, invece, non potrà andare oltre i 16 gradi, è vietato utilizzare sistemi di riscaldamento domestico a legna o pellet con classificazione energetica a 2 e 3 Stelle. Per quanto riguarda il traffico veicolare, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 18.30, i veicoli privati a gasolio classificati come Euro 0, 1, 2 o 3 non potranno circolare, stesso destino per le auto a benzina Euro 0 e 1, e le due ruote a motore immatricolate prima dell'1. gennaio 2000. Con l'Arancione, il codice attivo da martedì a seguito dello sforamento per quattro giorni continuativi dei livelli di Pm10, oltre a tutto quanto detto prima, si fermano i veicoli privati a gasolio pari od inferiori alla categoria Euro 4. Con il Rosso, che si attiva dopo 10 giorni consecutivi di sforamento, si fermano anche i veicoli commerciali.

