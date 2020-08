Fratelli d'Italia a sostegno dell'iniziativa dell'assessore Giuseppe Favaretto. Matteo Silvestri, del direttivo FdI, e il consigliere comunale Mattia Moretto prendono posizione sulla proposta dell'assessore di reintrodurre la figura dello stradino. «Apprendiamo la volontà dell'assessore ai lavori pubblici Giuseppe Favaretto di procedere con la reintroduzione della figura dello stradino: non solo come partito, ma anche come comuni cittadini riteniamo questa idea assolutamente meritevole di sostegno da parte nostra; purtroppo la nostra città da troppi anni versa in tristissime condizioni sotto il profilo del degrado e dell'incuria».

A tal proposito, Fratelli d'Italia segnala alcune situazioni di degrado in centro storico (Corso del popolo), nel cortile del Conservatorio (foto) e in periferia, fino a coinvolgere le frazioni: Piazza Vittorio Emanuele nella frazione di Boara Polesine e via Forte di Borsea. «Sono solo alcune delle segnalazioni che riceviamo quasi quotidianamente - sostengono - Sebbene concordi con l'idea dell'assessore, riteniamo che non si possa attendere i tempi più o meno biblici previsti per un eventuale bando di assunzione in quanto, nella migliore delle ipotesi, verrebbe indetto con il nuovo anno; occorre dare risposte concrete e intervenire tempestivamente valutando l'ipotesi, ad esempio, di un intervento straordinario di Asm». «I tagli alle spese pubbliche avvenuti negli ultimi vent'anni, effettuati sia a livello nazionale che locale, e indipendentemente dal colore politico delle Amministrazioni precedenti, condizionati anche da scelte politiche e investimenti discutibili, hanno danneggiato l'aspetto della nostra città, in alcuni casi in maniera quasi irreversibile» osserva in conclusione Fratelli d'Italia, ribadendo che la figura dello stradino va ripristinata con la massima celerità.

