Plateatici, un anno dai controlli ma ancora nessuna decisione

COMMERCIO

ROVIGO Ci vorrà ancora tempo per rimettere ordine fra i plateatici della città, soprattutto quelli del centro storico, dove si notano le soluzioni più diverse tra loro. A distanza di un anno dai controlli che vennero effettuati dalla Polizia locale, infatti, non sono ancora state definite decisioni su chi sia in regola e chi no, o lo sia solo parzialmente, rispetto al regolamento entrato in vigore tra 2017 e 2018, quando c'era ancora l'amministrazione Bergamin, sul lavoro svolto dagli assessori Luigi Paulon (per il Commercio) e Federica Moretti (per l'Urbanistica).

LE NORME

Con l'approvazione del nuovo regolamento nel settembre 2017, varato con il via libera della Soprintendenza di Verona e che adeguava quello risalente al 2006 (atto necessario perché la Soprintendenza stessa, con il rifacimento del Corso, aveva vincolato il tratto centrale della strada), aveva portato a un regime transitorio, di deroga, durante il quale gli esercenti dovevano appunto adeguarsi alle regole che puntavano, come filosofia di base, all'uniformità. Dovevano non solo non esserci strutture fisse al suolo, ma anche sparire sedie e tavolini di plastica, ombrelloni con scritte e marchi pubblicitari, per mirare piuttosto al metallo e alle tinte unite.

Nella prima estate di applicazione, poi, erano emersi alcuni problemi concreti su ulteriori aspetti, come le manifestazioni temporanee, la connessa sicurezza e altro, sui quali si era aperto un tavolo di confronto tra Paulon, Polizia locale e associazioni di categoria. Tavolo durato poco, perché poi era stata prima azzerata la giunta, quindi era caduta l'amministrazione.

LE VERIFICHE

Il regolamento, pertanto, è ancora quello del 2018 e va applicato. Per vederlo attuato, però, si devono valutare anche le traduzioni nel concreto delle strutture usate dai locali in centro. C'è chi ha preferito non avere il plateatico la scorsa estate perché ha avuto la richiesta bocciata perché aveva dei gazebo non più a norma e ha risparmiato i soldi nel non comprarne di nuovi, chi ha continuato a usare le strutture che aveva prima, chi le ha rinnovate.

Finita la proroga il 31 dicembre 2018, a gennaio dell'anno scorso sono iniziati i controlli dei vigili urbani. A oggi, però, non si ha un esito e il quadro in città sembra immutato.

«Proprio uguale no - risponde il comandante della Polizia locale, Alfonso Cavaliere - qualche plateatico non c'è più per scelta del titolare. I controlli, invece, sono ancora nella fase istruttoria e pertanto non sono stati decisi provvedimenti di alcun tipo. È un compito complesso perché bisogna verificare le diverse situazioni e fattispecie. Sicuramente è un'attività di valutazione tuttora in corso e nulla è stato ancora deciso per ogni struttura verificata».

Considerati i tempi, dunque, non è inverosimile pensare che anche la prossima estate possa continuare a offrire il panorama di sedie, tavolini e ombrelloni che si è visto nel 2019.

Luca Gigli

