ESERCIZI PUBBLICI

ROVIGO Ampliare il plateatico per riuscire ad aumentare i posti a sedere all'esterno del locale non sarà purtroppo possibile senza l'autorizzazione del negozio confinante. Il sindaco Edoardo Gaffeo, nei giorni scorsi, ha annunciato l'intenzione di concedere gratuitamente il suolo pubblico ai bar e ai ristoranti della città per ampliarsi all esterno, recuperando qualche posto a sedere per l'obbligo di distanziamento. Un'opportunità accolta con entusiasmo dagli esercenti, alle porte della stagione estiva e dell'attesa riapertura, di aggiungere, sedie e tavolini. Alcuni proprietari di bar e ristoranti in questi giorni hanno iniziato a fare i conti degli spazi per incrementare, ove possibile, il numero di ombrelloni e tavoli. Per richiedere di usufruire di più suolo pubblico, ha fatto sapere il primo cittadino, basta semplicemente inviare una richiesta di ampliamento al Suap.

IL PROBLEMA

Qualche locale, metro alla mano, a sorpresa, si è scontrato con il negozio confinante, non sempre disponibile a concedere il nulla osta per l'occupazione degli spazi davanti alla propria vetrina. La questione che si trova ad affrontare la giunta comunale è tutt'altro che semplice, dal momento che il regolamento comunale dei plateatici, all'articolo 6, chiarisce che il locale, per ampliarsi, deve necessariamente ottenere non solo il via libera del Comune, ma anche quello dell'attività vicina. Non tutti i negozianti in centro sarebbero disposti a concedere il nulla osta, per timore di oscurare la vetrina o limitare il transito della propria clientela.

«Stiamo mappando gli spazi della città - spiega il sindaco - per riuscire a venire incontro alle esigenze delle diverse attività commerciali. Il negozio confinante può impedire l'utilizzo dello spazio anteriore alle sue vetrine, ma non quello dello spazio pubblico in modalità che non lo penalizzino».

A confermare che l'ampliamento potrebbe non essere semplice per tutti gli esercenti del centro, è l'assessore all'Urbanistica Giuseppe Favaretto. «È una questione tecnica complessa. Pare sia indispensabile il nulla osta del negozio vicino e non si tratta di una disposizione derogabile. Se non c'è il consenso, non si può allargare il plateatico. Stiamo comunque approfondendo caso per caso».

L'ESEMPIO

Un nodo da sciogliere è proprio corso del Popolo, cuore di locali e negozi. «Dove mi allargo? - chiede Paolo Lorenzi del Caffè Dersut - se il mio vicino, un negozio di abbigliamento, mi negherà l'ampliamento? E c'è, inoltre, l'obbligo di lasciare un metro e mezzo di passaggio». Secondo l'imprenditore, senza una deroga al regolamento non potrà allargarsi, come potrebbero fare gli altri bar che si trovano nella stessa zona. Nessun problema, invece, per le attività che si trovano intorno alle due piazze, dal momento che avranno la possibilità, come ha annunciato il sindaco, di utilizzare una parte del liston. Mentre i locali di via Cavour potranno usufruire della strada pedonale e una volta demolito il chiosco di piazza Merlin, anche di quello spazio. Più di qualche locale della zona si sarebbe fatto avanti con il sindaco per chiedere di posizionare un plateatico lì. Più complicato il Corso: la soluzione potrebbe essere la chiusura della strada alle auto.

R.Mer.

© RIPRODUZIONE RISERVATA