PROBLEMA SPAZI

ROVIGO Tavolini e sedie fuori dai locali, anche nei prossimi mesi, aiuteranno i bar e i ristoranti della città a lavorare anche se la morsa della pandemia non si allenterà. Al 31 marzo scadrà la delibera comunale che concede ai locali della città la possibilità di utilizzare il suolo pubblico gratuitamente per posizionare il cosiddetto plateatico supplementare. Una cinquantina, tra bar e ristoranti, la scorsa estate, avevano ottenuto della metratura aggiuntiva per ampliare il proprio dehor o nel caso non ci fosse, costruirlo ex novo. Un provvedimento, in realtà, adottato dai Comuni di tutta Italia, grazie alla disposizione contenuta del decreto Ristori che ha permesso alle amministrazioni di concedere gratuitamente suolo pubblico agli esercenti che ne hanno fatto richiesta, previo rimborso della Tosap da parte dello Stato, senza dunque alcuna sofferenza per i bilanci comunali. Esonero che a dicembre è stato prorogato fino al 31 marzo.

PERMESSI IN SCADENZA

Il termine per l'utilizzo del suolo pubblico a titolo gratuito è però in scadenza e la pandemia sembra purtroppo avere rialzato la testa. Un vero dramma per i ristoranti e i bar della città che da mesi alternano chiusure ad aperture parziali con crolli degli incassi, rispetto al 2019, che ormai tocca l'80 per cento. E le prospettive fino a Pasqua non sono certo delle migliori. È così probabile che lo stop ai locali dopo le 18 venga prorogato fino al 5 aprile, per evitare gli assembramenti e gli spostamenti di Pasqua e Pasquetta. Ecco che un maxi plateatico permetterebbe alle attività di ristorazione di lavorare non solo con maggiore sicurezza, ma anche con un incremento dei coperti durante il pranzo.

«Sarebbe certamente utile - spiega il numero uno della Confesercenti di Rovigo, Vittorio Ceccato - prorogare la gratuità dei plateatici supplementari fino alla fine dell'anno. Ci siamo confrontati con l'assessore al Commercio Patrizio Bernardinello e l'intenzione dell'amministrazione sembra andare, giustamente, su questa strada».

LE IDEE DEL COMUNE

A oggi, però il Comune non ha preparato una proroga dell'esenzione della Tosap, in quanto è in attesa di conoscere le direttive sul tema di locali e ristoranti che arriveranno dal Governo Draghi. Per il momento, dunque, la gratuità dei plateatici è ancora in bilico. «Anche in assenza di una proroga da parte del Governo - ha fatto sapere, nei giorni scorsi, il sindaco Edoardo Gaffeo - è intenzione dell'amministrazione andare, in tutti in modi, incontro agli esercenti della città che stanno affrontando un momento davvero difficile, in quanto la pandemia non sta mollando la presa».

Nel frattempo, ha aggiunto il sindaco, «resta comunque valida la procedura telematica semplificata per chiedere l'eventuale spazio aggiuntivo per posizionare tavolini e sedie all'estero dei locali, sistema grazie al quale, in 24-48 ore, è possibile ottenere l'autorizzazione per ampliare il plateatico, previo sopralluogo dei tecnici del Comune per la verifiche relative al traffico».

OCCHI SUL GOVERNO

La speranza non solo degli esercenti, ma anche del Comune, è quella che il nuovo Governo adotti la misura della gratuità dei plateatici, permettendo così a bar e ristoranti, dopo un inverno davvero nero sul fronte degli incassi, di lavorare in sicurezza all'esterno. In centro, tra l'altro, le aree per tavolini e sedie dei diversi locali potranno aumentare. Entro i primi di marzo, infatti, via Cavour, come è già via X Luglio, diventeranno completamente pedonali. Ecco che i diversi bar e ristoranti presenti nella zona potranno probabilmente chiedere spazi esterni aggiuntivi anche per eventi che potranno essere svolti all'aperto durante il periodo estivo.

Roberta Merlin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA