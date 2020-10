OTTOBRE RODIGINO

ROVIGO Avanti tutta per l'Ottobre Rodigino. L'assessore al Commercio Patrizio Bernardinello annuncia che oggi avranno luogo i primi incontri preparativi con il sindaco Edoardo Gaffeo, l'assessore alla Cultura Roberto Tovo e i partner del commercio: «Puntiamo a fare sia la Fiera, che la tappa del Giro d'Italia - afferma l'amministratore - È chiaro che questi eventi dovranno essere gestiti con una prudenza che prima non c'era mai stata sotto il profilo sanitario: dovremo essere assolutamente scrupolosi per evitare assembramenti e rispettare le norme che saranno prese. Non siamo ottimisti a prescindere, ma cerchiamo di gestire al meglio quello che ci si presenta. Valuteremo come impatterà il nuovo Dpcm su questo tipo di eventi».

In altre parti del Veneto, infatti, come nella vicina Monselice, la tradizionale fiera cittadina è stata annullata e rimandata all'anno prossimo, in considerazione dello spavento per eventuali conseguenze sanitarie vista la piega che sta prendendo la diffusione del Covid-19. Nonostante ciò, l'Amministrazione Gaffeo conta di riuscire nell'impresa, seppure ci sia ancora l'incognita delle nuove norme di sicurezza al vaglio del Governo.

Bernardinello ha poi citato lui stesso la questione della tappa del Giro d'Italia, che transiterà per il capoluogo rodigini, lungo corso del Popolo, spiegando che le polemiche sorte da alcuni commercianti circa la richiesta di sgomberare l'area antistante il locale per questioni di sicurezza certamente andrà discussa insieme per limitare il più possibile i disagi. La scorsa settimana, infatti, alcuni titolari di plateatico sul Corso hanno ricevuto una lettera dalla Polizia Locale per comunicare la necessità di rimuovere le strutture, scatenando il putiferio visto che in alcune situazioni non si tratta di un semplice ombrellone con i tavolini, ma di vere e proprie costruzioni quasi fisse, la cui rimozione ha costi elevati.

«Andremo a vedere insieme a loro quali sono i plateatici che possono essere gestiti in questa particolare situazione e studieremo come farlo, ma saremo in grado di farlo quando avremo a disposizione il piano di sicurezza del Giro d'Italia, che è attualmente in fase di studio - precisa l'assessore - A quel punto vedremo quali saranno le indicazioni del tecnico incaricato e poi valuteremo come agire, cercando di creare il minimo disagio agli esercenti. È pur vero che siamo di fronte al fatto che si tratta di contemperare esigenze differenti: da una parte quella degli sportivi che amano queste competizioni - il pubblico non è ammesso, ma certamente ci sarà un flusso di visitatori -, dall'altra quella dei commercianti che hanno esigenze diverse. Fare di Rovigo un palcoscenico per gli eventi è comunque nell'interesse del commercio».

