ROVIGO «Per le sedie e i tavolini fuori dai bar e ristoranti c'è un regolamento e deve essere rispettato. Nelle prossime settimane partiranno le sanzioni nei confronti di chi non si è adeguato alle disposizioni del Comune».

Il sindaco Edoardo Gaffeo, che ha tenuto la delega al Commercio, annuncia multe sul fronte dei plateatici, dopo i controlli avvenuti durante lo scorso anno. Entro il 31 dicembre 2018, infatti, i locali dovevano adeguare le strutture al regolamento specifico in quanto a materiali, colori e tipologia degli arredi. In centro, però, tra gli esercenti sulla questione continua a esserci qualche polemica, in quanto secondo alcuni baristi non tutti si sarebbero messi in regola per rispettare quanto prevede il regolamento approvato dalla Soprintendenza di Verona. Qualche plateatico sarebbe ancora allestito secondo il mero gusto degli esercenti e non in base alle dettagliate disposizioni del Comune.

TEMPI LUNGHI

Alcune settimane fa su queste colonne avevamo scritto che le istruttorie partite a gennaio del 2019 erano ancora corso. Perché, a un anno di distanza dall'entrata in vigore della normativa sui plateatici, non si è ancora definita la questione? «Il motivo - hanno spiegato il sindaco Gaffeo e il comandante della Polizia locale Alfonso Cavaliere - è riconducibile alla carenza di personale del comando dei vigili urbani: attualmente sono una trentina gli agenti in servizio a fronte di un'esigenza minima di 50 unità».

RINFORZI AL PERSONALE

A breve in via Oroboni arriverà finalmente un ufficiale, mentre entro fine anno entreranno nel corpo altri sette agenti. «I vigili, in queste ultime settimane - spiega il sindaco - sono stati impegnati con i controlli relativi allo smog. Appena l'emergenza terminerà, potranno riaffrontare la questione dei plateatici».

Da ora i ristoranti e i bar non in regola con le nuove norme hanno ancora qualche settimana a disposizione per adeguarsi alle regole della Soprintendenza. Dopodiché partirà il pugno di ferro del Comune nei confronti delle strutture e degli arredi che non rispettano il regolamento. «Le strutture che non risultano in regola - spiegano dal Comando di via Oroboni - dovranno essere rimosse».

LA SOPRINTENDENZA

D'accordo con la linea del Comune anche il nuovo Soprintendente di Verona, Vincenzo Tinè. «A Rovigo c'è già un regolamento sui plateatici e deve essere dunque rispettato - ha detto il numero uno delle Belle arti - Anzi, il capoluogo polesano farà da modello alle altre città venete in tema di plateatici. Lavoreremo a stretto contatto con gli altri funzionari per preparare regole uniformi, in modo da creare una certa armonia anche per quanto riguarda l'aspetto che dovranno avere queste strutture e mettere dunque un po' di ordine. Non varrà più la regola città che vai plateatico che trovi, ma ci sarà una certa uniformità anche sul fronte del decoro urbano».

LA STORIA

Rovigo però, come ha annunciato Tinè, parte in vantaggio rispetto agli altri centri, in quanto ha già una serie di dettagliate regole sulla forma, colore e materiale di sedie, tavolini e ombrelloni di bar e ristoranti.

ARREDI OMOGENEI

In città il codice dei plateatici è arrivato nel 2017, dopo oltre dodici anni di sedie e tavolini autorizzati in deroga dal Comune e in conseguente clima di incertezza, oltre a un disordine sul fronte degli arredi esterni ai locali. Ognuno, prima del regolamento, arredava liberamente l'esterno del proprio locale, rispettando le limitazioni solo relative al suolo pubblico occupato. Il nuovo regolamento, approvato dall'ente di Verona, è in vigore dal 2018. La precedente Amministrazione aveva deciso di concedere tutto l'anno agli esercenti per mettersi in regola, il tempo necessario per acquistare nuovi arredi e togliere di mezzo le strutture non autorizzate. A distanza di tredici mesi tutto è ancora in ballo, con verifiche a singhiozzo.

Roberta Merlin

