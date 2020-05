I PLATEATICI

ROVIGO È boom di richieste per l'ampliamento dei plateatici in vista della riapertura degli esercizi pubblici. Il Comune, per dare il via libera all'aggiunta di tavolini e sedie lungo le strade e le piazze della città, deve però attendere la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Rilancio che prevede l'uso gratuito del suolo pubblico per bar e ristoranti.

SPAZI GRATUITI

«Solo queste due tipologie di attività ha spiegato ieri il sindaco Edoardo Gaffeo potranno ampliarsi senza pagare la Tosap, la tassa per l'occupazione del suolo pubblico. L'esonero, da maggio a ottobre, riguarderà inoltre anche la parte di plateatico già esistente. Nel decreto non sono invece comprese le attività artigianali come ad esempio pizzerie al taglio. A quest'ultima tipologia di esercizi abbiamo però deciso di concedere il suolo pubblico applicando uno sconto del 50%, così come per il resto delle attività commerciali che desiderino esporre la merce fuori dal negozio».

Non è possibile infatti dal punto di vista legale, ha spiegato il sindaco, esonerare i commerciati dal pagamento della Tosap senza una precisa deroga come quella prevista dal decreto per bar e ristoranti. «Non appena il decreto sarà pubblicato faremo un passaggio in Giunta per dare via all'operazione che comunicheremo immediatamente ha fatto sapere il primo cittadino - Da quel momento sarà possibile ricevere le domande e nel giro di qualche giorno potremo concludere l'intervento per tutti quelli che ce lo richiederanno».

LA PROCEDURA

«Le fasi per l'apertura o l'ampliamento dei plateatici sono sostanzialmente tre fa sapere Gaffeo - La prima è l'attivazione di una casella di posta elettronica dove inviare le domande, che dovranno contenere il nome del richiedente, il luogo dove si trova l'attività, l'esistenza o meno di un plateatico. Verrà fissato un appuntamento: i tecnici del Comune andranno direttamente dal richiedente e insieme all'esercente stabiliranno dove procedere all'ampliamento o alla realizzazione ex novo del plateatico. Durante l'appuntamento verrà compilato un modulo che il richiedente dovrà firmare. E, infine, la restituzione via mail del modulo firmato con la piantina. Entro 2 giorni gli esercenti saranno dunque informati se hanno ottenuto o meno l'autorizzazione ad ampliarsi». «Abbiamo cercato di snellire al massimo la procedura ha spiegato il sindaco - Non è infatti previsto il passaggio al Suap: sono già pronte due squadre di lavoro formate da due agenti della Polizia locale e da tecnici dell'Urbanistica pronte a raggiungere le diverse attività che chiederanno l'ampliamento. Durante la visita l'esercente potrà disegnare insieme ai tecnici la mappatura del suo nuovo plateatico, verificando sul posto anche se c'è il via libera dei negozi confinanti. Ogni attività commerciale ha il diritto di opporsi all'ampliamento, un diritto di veto a cui il Comune non può imporre alcuna deroga».

DI SERA TUTTO DENTRO

Gli arredi supplementari di bar e ristoranti, alla chiusura del locale, dovranno essere riposti all'interno, lasciando dunque libero il suolo pubblico concesso in via straordinaria, salvo non sia possibile rimuoverli. «Non potranno essere aggiunte pedane, fioriere e pareti, solo divisori in plexiglass, se necessari, ha sottolineato il sindaco oltre a sedie, tavolini e ombrelloni». Non sono invece previsti limiti per colori e materiali degli arredi, in quanto non sarà necessario il via libera della Sovrintendenza. «La deroga al regolamento ha aggiunto Gaffeo sarà valida fino al 30 settembre. Al termine di tale data il suolo pubblico dovrà essere liberato in vista dell'organizzazione del Giro d'Italia, posticipato a metà ottobre, che attraverserà corso del Popolo, e della consueta Fiera d'Ottobre». «Non ci sarà insomma un diritto acquisito di utilizzo di tale spazio ha aggiunto il sindaco -, in quanto si tratta di un provvedimento eccezionale per aiutare gli esercenti e i commercianti a rialzarsi dalla crisi del Covid 19».

Roberta Merlin

