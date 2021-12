Per i bar e i locali della città i dehors saranno gratuiti fino al 31 marzo. Questa la decisione del Governo legata alla persistente emergenza Covid che ha ridotto, anche negli ultimi mesi, la frequentazione dei locali pubblici. Il Comune, per agevolare gli esercenti, la scorsa estate, ha concesso agli estivi di allargarsi, attraverso un iter burocratico facilitato, occupando piazze ed aree di parcheggio. Ora, però, il sindaco ha annunciato che dovrà essere messo un po' d'ordine sul fronte dei plateatici.

«La proroga fino a marzo dei plateatici è un grosso aiuto per bar e ristoranti che quest'estate hanno lavorato grazie anche agli spazi aggiuntivi che abbiamo concesso. Ora, però, occorre regolamentare la presenza di sedie e tavolini posti all'esterno. Alcuni locali hanno infatti triplicato lo spazio. Ecco perché stiamo lavorando, confrontandoci con la Soprintendenza, sul nuovo Regolamento, che entrerà in vigore dal primo luglio. Gli esercenti avranno tutto il tempo di presentare le richieste in base alle nuove regole. Non ci sarà alcuna attività privilegiato, eventuali nuove opportunità varranno per tutti».

