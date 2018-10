Platani mai potati: «Un pericolo»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VERDE PUBBLICOROVIGO «Sono molto pericolosi. Quando c'è vento volano rami anche molto grossi, che non fanno star tranquilli gli abitanti della nostra zona e i passanti. Le foglie ci danno dei seri problemi sia per la difficile raccolta, che per i danni alle grondaie alle case: tutti gli anni sono elevate le spese per la pulizia e le manutenzioni sostenute dai cittadini».Gli abitanti di viale Amendola lanciano l'allarme e un grido di aiuto all'amministrazione comunale: quei platani alti e datati non fanno certo dormire sonni tranquilli,...