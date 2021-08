Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

AMBIENTEROVIGO Prima di sospendere le attività per il periodo agostano, Plasticfree Rovigo ha continuato nei centri di animazione estiva a sensibilizzare sui rischi legati all'uso della plastica. L'organizzazione di volontariato è sempre più attiva tra i rodigini in età scolare perché sono il presente e il futuro della nostra terra. Così, grazie in particolare al referente per Rovigo Paolo Gasparetto, e al concreto aiuto di Angelo...