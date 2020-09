AMBIENTE

ROVIGO Dall'Alto Polesine al Delta del Po, le iniziative di raccolta della plastica abbandonata hanno sempre più seguito grazie ai cittadini che, in numero sempre maggiore, si danno da fare per contribuire a migliorare il luogo in cui vivono.

È nata da poco più di un anno, Plastic Free Odv onlus, un'associazione di volontariato impegnata sia sul fronte della sensibilizzazione sulla pericolosità della plastica, in particolare la monouso, sia sul campo attraverso le iniziative di raccolta con i propri volontari. E se il Delta del Po e l'Alto Polesine, nei mesi scorsi, sono già stati scandagliati dai volontari della Plastic Free a caccia di rifiuti abbandonati, domenica scorsa è stato il capoluogo polesano a finire sotto la lente d'ingrandimento di una ventina di persone, alcune provenienti anche da fuori provincia, che, muovendosi a piedi adeguatamente attrezzate, hanno ripulito l'area della stazione ferroviaria e un tratto dell'adiacente pista ciclabile.

I RISULTATI

L'iniziativa si è conclusa con un bilancio di circa 30 sacchi raccolti insieme a moltissimi mozziconi di sigaretta, plastica ma anche residui di bivacchi in alcune aree degradate caratterizzati da vetro e lattine. Riccardo Mancin, referente Delta del Po e Regione Veneto della onlus e organizzatore del ritrovo: «Il senso dell'iniziativa era la pulizia di una parte della città dato che era il week-end del World Cleanup Day». Il percorso di pulizia seguito dal gruppo di volontari è partito da piazzale Di Vittorio, per poi dirigersi verso la stazione ferroviaria e, infine, concludere la passeggiata ecologica percorrendo parte della ciclabile Chiara Lubich. Mancin fa sapere di essere alla ricerca di un referente dell'associazione per la città di Rovigo: «Una persona aggiunge - che sia il riferimento per i volontari della città e dedichi un po' del proprio tempo all'organizzazione di raccolte». Chi è interessato può contattare il numero 347 7893431.

