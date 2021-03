Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

VOLONTARIATOROVIGO Non si fermano le attività del gruppo rodigino Plastic free, che prima dell'ingresso del Veneto in zona rossa, si è rimesso in moto per l'ambiente e il decoro urbano intervenendo con 12 volontari lungo la pista ciclabile lungo la ferrovia in direzione Padova. «Il 13 marzo abbiamo ripulito in due gruppi la ciclabile intitolata a Chiara Lubich, in direzione stazione ferroviaria e Granzette - spiega Massimo Siviero,...