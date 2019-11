Pizzoli: «Tutto sempre sotto controllo» Problema acqua dolce per le vongole

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MALTEMPOROVIGO Il Po dopo essere arrivato in Polesine continua la sua corsa verso il mare dividendosi nei vari rami del suo Delta. A confermare che tutto procede secondo copione è il sindaco di Porto Tolle, Roberto Pizzoli: «La piena durerà ancora fino a domani (oggi, ndr) perché sta scendendo lentamente. Inoltre bisogna tener presente che l'acqua sul nostro territorio ci mette un po' di più a defluire proprio per via dei rami del Delta. Comunque è tutto sotto controllo e i valori non sono preoccupanti. Aipo ha confermato che tutto è...