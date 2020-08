LE REAZIONI

PORTO TOLLE «Il sindaco Pizzoli è stato messo nell'immediatezza a conoscenza degli atti e dei fatti». L'assessore Raffaele Crepaldi rompe il silenzio e precisa la propria posizione in merito all'informazione di garanzia ricevuta nei giorni scorsi, spiegando di aver rimesso le proprie deleghe in mano al primo cittadino e alla maggioranza, che però hanno deciso di non revocare. Un'azione che l'assessore ha messo in campo non appena informato delle indagini in corso sulla sua attività quale amministratore, sebbene per un breve periodo, della società Oibì srl. L'assessore in una nota precisa che il sindaco era stato informato delle vicende che avevano caratterizzato il suo ruolo nella srl: «Con la trasparenza e l'onestà che hanno sempre guidato il nostro rapporto e a tutela della fiducia ottenuta con l'assegnazione delle deleghe evidenzia l'amministratore -, animato dal più profondo rispetto istituzionale ho messo le stesse nella disponibilità del sindaco e della maggioranza, i quali, alla luce delle valutazioni oggettive che hanno potuto effettuare dagli atti a disposizione, hanno ritenuto di non procedere ad alcuna revoca». A difendere Crepaldi è l'avvocato Paola Malasoma, di Rovigo: «Sta predisponendo il riesame della misura di sequestro dei beni per avere contezza degli atti di indagine fino ad ora svolti ed il quadro probatorio a disposizione della Procura spiega l'assessore di Porto Tolle - Rimango fiducioso nell'operato della magistratura, certo di poter dimostrare la mia estraneità ai fatti».

IL RUOLO DI DUÒ

Anche Alessandro Duò contesta la denuncia per truffa e favoreggiamento personale. Lo conferma il suo avvocato difensore Davide Druda: «Abbiamo depositato un ricorso al tribunale del Riesame alla luce del decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice per le indagini preliminari Pietro Mondaini: attendiamo serenamente il deposito del fascicolo per accertare con maggiore chiarezza quali sono gli elementi di cui è in possesso la Procura, non solo per comprendere meglio il decreto stesso, ma anche per organizzare la migliore strategia difensiva. Il mio assistito si professa ovviamente innocente. Pur avendo la massima fiducia nella magistratura, dovrà trovare la soluzione e la difesa migliore una volta accertato il contenuto del fascicolo».

L'ex presidente di Asm Spa è indagato insieme all'assessore portotollese Raffaele Crepaldi, oltre ad un terzo ex socio per aver guidato la Oibì srl, fino a maggio con sede a Porto Tolle. Sono ampie le implicazioni politiche di questa vicenda, visto che nella finta start-up innovativa, come risulta dalle indagini portate avanti dalla Tenenza adriese della Finanza, erano coinvolti anche altri nomi della politica polesana, come Ivano Gibin, e dell'imprenditoria locale, come Samuele Bertuccio e Riccardo Navicella. La Lega, attraverso il commissario provinciale Guglielmo Ferrarese, ieri ha smentito che Gibin, ex amministratore delegato di Ecoambiente durante l'Amministrazione Bergamin, sia un loro iscritto. E Forza Italia sostiene che Duò, in passato giovane Azzurro, sia stato invece un membro del Carroccio all'epoca dei fatti.

A.Luc - A.Nan.

