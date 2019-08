Pizzo in municipio? «Valuteremo»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA POLEMICAROVIGO «Non mi sembra il caso di avviare inutili polemiche, quando sarà ora vedremo come comportarci». Il sindaco Edoardo Gaffeo smorza sul nascere i malumori per la partecipazione di Rubens Pizzo, l'esercente indagato per usura, ad un incontro a Palazzo Nodari con le altre associazioni di categoria del commercio sugli eventi natalizi. Dopo essere rimasto per quasi quattro mesi agli arresti domiciliari, il gestore di locali come Pizzeria Vesuvio e Corsopolitan lunedì mattina ha preso parte ad una riunione convocata...