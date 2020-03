Venerdì, i carabinieri hanno messo in campo una task force nell'ambito delle attività di controllo relativamente al rispetto delle prescrizioni adottare per contrastare la diffusione del virus Covid 19. Gli uomini della stazione di Castelguglielmo hanno controllato una pizzeria aperta in Alto Polesine, che non ottemperava al divieto di vendita e somministrazione di alimentari da asporto. Infatti, per il settore della ristorazione è consentito lavorare solo nel caso in cui si attiva la consegna dei prodotti a domicilio, quindi la pizzeria avrebbe dovuto lavorare solo consegnando a casa le pizze. Invece, nella pizzeria c'erano due clienti all'interno dei locali, cosa che risulta irregolare con le norme nazionali volte a limitare la diffusione del virus. Il titolare della pizzeria e i due clienti sono tutti denunciati dal momento che erano lontani da casa senza ragioni di necessità. Complessivamente, su tutto il territorio provinciale, nella giornata di venerdì sono state sanzionate dai carabinieri 28 persone con denunce penali in stato di libertà ex articolo 650 del codice penale e per violazione delle misure di contenimento al fine di evitare la diffusione del coronavirus, più altre 3 persone per falsa autocertificazione dopo aver verificato che avevano mentito sui propri spostamenti.

La Polizia ha effettuato 35 controlli, conclusisi con 11 persone denunciate.

