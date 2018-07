Piva: «Occasione persa». Bergamin: «Mancano i soldi»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I GIUDIZIROVIGO «Un'occasione persa, purtroppo». Bruno Piva, sindaco di Rovigo dal 2011 al 2014, ricorda amaramente l'oblio in cui è caduto Vivrò, il progetto che aveva come fine la creazione di un'area vasta tra il Polesine e le province di Verona e Vicenza e di cui si era fatto promotore insieme a Flavio Tosi e Achille Variati. «La provincia di Rovigo è una terra a vocazione logistica: ha la fortuna dello sbocco sul mare, fondamentale per lo sviluppo commerciale del Quadrante Europa veronese, ed è crocevia per importanti autostrade e...