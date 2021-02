Le guarigioni tornano a superare le nuove positività in un quadro che si conferma rassicurante, almeno per il momento. Nel bollettino di ieri, infatti, ai 30 nuovi contagi fanno riscontro 48 negativizzazioni, così che il numero dei polesani attualmente positivi scende a 755. Torna a risalire, invece, il numero dei ricoverati totali, 48 rispetto ai 46 di sabato. Oltre all'ingresso in ospedale di una donna incinta risultata positiva, accolta nel reparto di Ostetricia e Ginecologia di Rovigo, c'è da registrare anche un nuovo ricovero in malattie infettive, sempre a Rovigo, con i pazienti che salgono da 5 a 6. Restano invece 35 i ricoverati in Area Medica e semintensiva respiratoria a Trecenta, in Terapia Intensiva Covid a Trecenta e uno in Rianimazione a Rovigo. Nessuna nuova e, verrebbe da dire, buona nuova, sul fronte delle case di riposo, dove permangono i sette ospiti con una positività residuale, ma non si registrano nuovi casi, a confermare l'efficacia del vaccino che ha interessato prioritariamente proprio le Rsa.

NUOVA VITTIMA

Purtroppo però si registra anche un ulteriore decesso, in una persona non ospedalizzata, che fa salire la triste conta delle morti Covid in Polesine a 413 dall'inizio dell'epidemia e a 176 quelli dall'inizio dell'anno. Intanto vanno avanti le vaccinazioni, anche se la prima settimana di vaccinazione degli ottantenni, con quella che è stata definita la fase 1-B, sembra aver avuto un'adesione decisamente inferiore alle attese. Nella prima settimana sono state somministrate le prime dosi a 1.098 ottantenni rispetto ai poco più di 1.400 ai quali era stato inviata la lettera di invito. Ovvero circa 78%.

F.Cam.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

