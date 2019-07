«Più cura nella pulizia di tombini e caditoie»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

RISCHIO ALLAGAMENTIROVIGO «Liberate le caditoie o si allagherà la città». A chiederlo a gran voce è il consigliere comunale di minoranza Mattia Moretto. L'esponente di Fratelli d'Italia chiede all'Amministrazione «una programmazione puntuale che preveda la pulizia totale ed effettuata a regola d'arte di caditoie e tombini, in maniera da assicurare il corretto scorrimento dell'acqua e un ambiente più sano».ACQUEVENETE IN CAMPOIl fatto è che però la questione risulta in capo ad Acquevenete, il gestore idrico, e non al Comune. Fatto sta...