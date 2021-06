Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOROVIGO «Vandalismi in piazzale d'Annunzio e in piazza XX Settembre? Il Comune da tempo si è attivato per risolvere il problema», risponde l'assessore alla Sicurezza Patrizio Bernardinello dopo gli ultimi due episodi che hanno visto giovanissimi, appartenenti presumibilmente a baby gang, compiere atti vandalici nelle due aree in questione. Pochi giorni fa tre ragazzini erano saliti all'alba sull'impalcatura del cantiere del tempio...