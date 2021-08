Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

TRASPORTIROVIGO Capienza dei bus all'80%, steward alle fermate per evitare assembramenti e mascherina, questa volta Ffp2, per studenti e autisti. Queste, per il momento, le linee governative intorno alle quali sindaci, gestori del trasporto urbano dovranno muoversi per garantire la ripartenza della scuola in sicurezza. Se ne è parlato, ieri mattina, in prefettura al tavolo di coordinamento del trasporto pubblico locale urbano ed extraurbano...