Più autobus per non chiudere le scuole

SCUOLE A RISCHIOROVIGO Il calo demografico minaccia le scuole delle frazioni rodigine, che rischiano la chiusura perché le iscrizioni sono in diminuzione ogni anno che passa. Per sostenerle, mantenendo vive le frazioni, il Comune ha deciso di investire sul trasporto pubblico garantendo le corse scolastiche anche nelle frazioni come opportunità per le famiglie.FRAZIONI DA TUTELARELa decisione è stata presa la scorsa settimana in Comune, nonostante il piccolo cambio di programma a tutela delle frazioni risulti una spesa maggiore per le casse...