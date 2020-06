SERVIZI

ROVIGO Aumentano le possibilità di pagare in maniera smart il parcheggio sulle strisce blu. Da alcuni anni a Rovigo era possibile usare il telefono per pagare la sosta solo con una applicazione, EasyPark, ma adesso si aggiungono altri cinque servizi per rendere più facile il pagamento del posteggio e usufruire della comodità di un pagamento rapido e volendo, anche più economico. Adesso a Rovigo sono disponibili Telepass Pay, My Cicero, Dropticket, Phonzie e Whoosh. Sin dall'installazione delle vecchie colonnine parcometro si era costretti a usare la moneta che si aveva in tasca e sperare che l'importo pagato fosse sufficiente per non incappare in una multa. L'altro problema, poi, era quello che magari si pagava un importo superiore alle reali esigenze di sosta e quindi ci si ritrovava ad avere regalato i soldi al gestore dei parcheggi. La tecnologia ha fatto grandi passi in avanti e ha permesso, in diverse città, di usare il bancomat o la carta di debito, ma a Rovigo questo metodo di pagamento mai è stato introdotto. Essendo, però, un obbligo di legge quello di offrire un metodo alternativo alle monetine, il Comune e Asm sono corsi ai ripari qualche anno fa offrendo il pagamento con l'app per smartphone. Ora si amplia.

A.Luc.

© RIPRODUZIONE RISERVATA