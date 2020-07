TRASPORTI

ROVIGO Strade da sistemare, mezzi pubblici da rottamare e nuove ciclabili. Una vera e propria rivoluzione per la città. Il Ministero dei Trasporti ha destinato a Rovigo 12 milioni e 807mila euro fino al 2033. L'annuncio arriva dall'EX parlamentare dem e candidato alle regionali Diego Crivellari: «Le rilevanti risorse dovranno essere impegnate per il rinnovo del materiale rotabile del trasporto pubblico locale, la manutenzione della rete viaria provinciale, nonché la progettazione e realizzazione di ciclovie urbane. Si tratta di risorse certe e di carattere strutturale che consentono di pianificare gli interventi pluriennali necessari per migliorare la qualità del trasporto pubblico locale».

TRASPORTO PUBBLICO

Per il rinnovo del materiale rotabile del trasporto pubblico locale Rovigo riceverà 6,2 milioni. Un vero e proprio Piano strategico quello attuato a Roma, come ricorda Crivellari: «I finanziamenti sono stati assegnati nell'ambito di quanto previsto nel Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile, che include sia i fondi per i Comuni capoluogo ad alto inquinamento da Pm10 e biossido di azoto, sia quelli dedicati specificatamente al rinnovo del materiale in questione. Si tratta di un Piano voluto dal Governo Renzi e impegnava 2,2 miliardi euro per l'acquisto di autobus ad alimentazione alternativa e relative infrastrutture».

LE STRADE

Per la manutenzione della rete viaria, Rovigo riceverà 6 milioni e 482mila euro: sono finanziamenti relativi ai programmi straordinari di manutenzione. Infine, per la progettazione e la realizzazione di ciclostazioni e di interventi riguardanti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina Rovigo riceverà 113mila euro entro il 2021. Crivellari assicura: «Proseguiremo con l'attenzione di sempre in comparti, quello della mobilità pubblica e sostenibile, nonché della sicurezza stradale, che hanno una rilevante valenza sociale». Complessivamente, il Ministero dei trasporti e delle infrastrutture ha destinato al Veneto quasi 368 milioni di euro: di questi ben 177 milioni sono finiti direttamente ai sette capoluoghi di provincia. A seguire l'iter a Roma, fianco a fianco dell'ex deputato polesano, è il senatore del Pd Vincenzo D'Arienzo, capogruppo nella Commissione trasporti al Senato: «Sono risorse di carattere pluriennale e che possono servire, come nel caso di Rovigo, per cambiare e investire sul trasporto pubblico locale».

Alessandro Garbo

