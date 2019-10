Piste ciclabili, con i risparmi si rendono i percorsi più sicuri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LAVORI PUBBLICIROVIGO Oltre 60 mila euro per la manutenzione delle piste ciclabili rodigine. Si tratta della cospicua cifra a disposizione del settore Lavori Pubblici del Comune destinata alla rimessa a nuovo dei parapetti in legno, al rifacimento di alcuni giunti di dilatazione, alla realizzazione di nuovi attraversamenti ciclabili e al posizionamento di un'adeguata segnaletica dedicata a chi si muove in bicicletta per il capoluogo polesano. Queste risorse sono il frutto di una economia di spesa sul contributo della Fondazione Cariparo per la...