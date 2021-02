VIABILITÀ

ROVIGO Piscina comunale a portata di bicicletta, in totale sicurezza? L'ipotesi potrebbe essere presto realtà, grazie alla realizzazione di un tratto di pista ciclabile che, secondo i piani del Comune, dovrebbe collegare il polo natatorio di viale Porta Po con il centro, oltre che con i quartieri circostanti, come la Tassina e Grignano. Ancora non è stato formalizzato un progetto tanto l'ipotesi è agli albori, come precisa l'assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Favaretto, ma l'intenzione di arrivare a realizzare un percorso ciclabile in sicurezza per i rodigini c'è. Tant'è che il collegamento in questione è stato inserito nel Biciplan, il piano centrato sui percorsi ciclabili del territorio comunale presentato lo scorso 5 febbraio dalla giunta del sindaco Edoardo Gaffeo la cui realizzazione è stata affidata allo studio di architettura Massarente.

PERCORSI CICLABILI

Il Biciplan prevede in primo luogo di mettere a fuoco tutti i percorsi ciclabili già esistenti, verificare la loro interconnessione e come sia possibile ampliarli. Ed è proprio questo il punto di partenza in cui si inserisce l'ipotesi di una pista ciclabile a servizio del polo natatorio. Per quanto riguarda il tracciato, come spiega Favaretto, due sono le possibilità al vaglio del settore Opere pubbliche in questo momento. La prima proposta prevede la realizzazione del tratto ciclabile attraverso il quartiere Tassina, collegato al centro città e alla passeggiata Baden Powell, costeggiando la linea ferroviaria e realizzando, in questo caso, un piccolo sottopasso ferroviario. La seconda ipotesi, invece, prevede di utilizzare il percorso del cosiddetto Bosco Valdentro, quello che ora è poco più di un sentiero che costeggia lo scolo Valdentro da via Vittorio Veneto fino a viale Porta Po, proprio alle spalle del campo di baseball. Un'ipotesi, questa, particolarmente suggestiva, non solo perché permetterebbe la valorizzazione e la fruizione di un'area verde, ma anche perché potrebbe rappresentare la chiusura di una sorta di anello ciclabile collegando la passeggiata Baden Powell con la ciclabile di via Pertini e, di conseguenza, anche alla ipotizzata ciclabile di Grignano. Una proposta, fra l'altro, che qualche tempo fa era stata avanzata dal Forum dei cittadini e dal comitato spontaneo della Tassina.

LE IPOTESI IN CAMPO

«Stiamo facendo delle valutazioni puntualizza Favaretto sulla base dello studio di fattibilità». Certo è che una parte dei residenti del quartiere Tassina non vede l'ora che l'opera si concretizzi, specialmente se la ciclabile di collegamento con il polo natatorio verrà realizzata lungo lo scolo Valdentro: «Passo del Bosco Valdentro aveva dichiarato lo scorso luglio Angelo Maffione, rappresentante del Forum dei cittadini e componente del Comitato Tassina è già per sua stessa natura un percorso adatto a chi voglia fare una camminata o andare in bicicletta, ma il suo stato attuale non permette una fruizione in sicurezza. Con pochi accorgimenti però, potrebbe diventare una risorsa simile a quella rappresentata dalla pista Baden Powell».

Elisa Barion

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA