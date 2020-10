PIROMANE IN AZIONE

ROVIGO Ancora fuoco e fiamme in via Alessandro Campo, dove il piromane è tornato a colpire per l'ennesima volta. Sempre incendiando i cassonetti. Sempre nello stesso posto, sempre con le stesse modalità. La sesta volta in poco più di un anno, con un atto ormai divenuto abitudinario, che fa salire ulteriormente rabbia e apprensione dei residenti della zona, per niente tranquilli nel sapere che c'è qualcuno, che probabilmente vive lì vicino, che si diletta a provocare incendi.

RAID IN SERIE

Il primo rogo della serie, quando ancora si poteva pensare che si trattasse di un incidente, risale al 22 settembre. Poi, ecco il secondo incendio, circa un mese dopo, il 21 ottobre. E già la cosa aveva iniziato a puzzare. Perché una volta può davvero essere un caso, una sigaretta gettata dall'alto, visto che l'isola ecologica in questione si trova in una nicchia nel muro, accanto alle scalette che permettono di salire da via Alessandro Campo, più in basso, su via Gaspare Campo, che si trova invece più in alto. Ma già al secondo rogo di cassonetti l'ipotesi del dolo era divenuta prevalente. Ora non c'è più assolutamente alcun dubbio, visto che la serie di incendi che hanno colpito i cassonetti è arrivata a sei episodi in successione. L'ultimo in ordine di tempo era stato alle prime ore del 23 agosto, quando a finire carbonizzato era stato il cassonetto verde della plastica e delle lattine ed a dare l'allarme era stata una pattuglia della Squadra volanti. La volta prima era stata in periodo di fase due e di ripresa delle attività, il 24 maggio, ma in realtà il piromane non si era fermato nemmeno durante il periodo di lockdown, perché aveva colpito anche alle prime ore del 21 aprile. Sempre simile è stata la dinamica: uno o due scoppi secchi, in piena notte o di primissima mattina, poi il fuoco che arde e scioglie i cassonetti ed il loro contenuto.

CASSONETTO DELLA CARTA

Questa volta è toccato al cassonetto giallo della carta, spento dai vigili del fuoco prima che le fiamme si propagassero al vicino contenitore della plastica, particolarmente pieno, che si è solo sciolto per il calore sul lato vicino al compagno incendiato.

F.Cam.

