Piove acqua dal tetto, servizi sociali in tilt

ALLAGAMENTOROVIGO Momenti di panico al settore Servizi Sociali del Comune di Rovigo. Ieri mattina, quando sono arrivati i dipendenti per iniziare la giornata di lavoro, si è presentato loro uno scenario imbarazzante: la sede di viale Trieste era allagata da 10 centimetri di acqua. Il rubinetto di uno degli appartamenti ai piani superiori è rimasto aperto tutta la notte e l'acqua si è riversata nei locali sottostanti. Solo a fine mattinata sono potuti accedere in sicurezza ai loro uffici.INFILTRAZIONE DAL SOFFITTOVerso le 9 del mattino in...