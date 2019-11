Pioggia e nuove buche Il Comune si mobilita

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VIABILITÀROVIGO Dopo la pioggia, il Comune conta i danni sulle strade. La grande quantità di acqua caduta in questi giorni ha infatti aggravato la situazione di vie e marciapiedi, già costellate da buche e dislivelli. Non solo le buche presenti, in seguito agli acquazzoni di questi giorni, sono diventate infatti delle vere e proprie voragini, ma in diversi punti della città l'asfalto ha ceduto, creando nuovi avvallamenti e dislivelli. In seguito all'aggravarsi della situazione di alcune strade della città, l'Amministrazione è dovuta...