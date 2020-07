LAVORI PUBBLICI

ROVIGO Oltre due milioni di euro per sistemare le strade di Rovigo, non solo in centro, ma anche nei viali di accesso e, possibilmente, nelle frazioni. L'Amministrazione Gaffeo vara l'intervento più consistente per la manutenzione stradale da quattro anni a questa parte. Dopo i cantieri per 450mila euro varati a inizio settimana e annunciati dall'assessore ai Lavori Pubblici Giuseppe Favaretto, domani la Giunta di Palazzo Nodari approverà l'accordo quadro biennale per il risanamento e la riqualificazione delle infrastrutture viarie, il cui valore è di 1,2 milioni di euro.

QUADRO BIENNALE

In pratica, l'ente locale si affiderà a una singola ditta di lavori stradali che per i prossimi due anni interverrà tempestivamente e in maniera continuativa per mantenere in ordine le strade di Rovigo. Non solo: il sindaco Edoardo Gaffeo rivela che entro qualche settimana sarà approvato un ulteriore investimento, sempre nel campo dei lavori pubblici: «Lunedì partiranno i primi cantieri, ma faremo un ulteriore destinazione di 500 mila euro per opere stradali. Risorse che, si spera, saranno utilizzati entro la fine di ottobre, perché poi per motivi meteorologici diventerebbe impossibile fare lavori a regola d'arte. La nostra idea è di accelerare quanto più possibile sulle asfaltature, perché ci rendiamo conto della situazione che ci troviamo ad affrontare. Ne approfitto per ringraziare pure i cittadini che attraverso anche i canali social ci fanno le segnalazioni: noi le registriamo per individuare le situazioni più critiche da inserire nei prossimi interventi».

CANTIERI AL VIA

Lunedì, come annunciato dal primo cittadino, partiranno lavori che proseguiranno fino a settembre in via Mazzini, viale Tre Martiri (all'incrocio con via De Polzer), viale della Pace (dall'incrocio con via Gramsci fino alla rotatoria di viale tre Martiri), viale Porta Adige (da via Zuccherificio a via Merlin), il tratto finale di via Casalveghe e alcuni tratti di via Custoza e dei marciapiedi tra scuola materna ed elementare di Mardimago. Con il mezzo milione di euro in più messo sul piatto da Palazzo Nodari i cantieri aumenteranno ulteriormente. Ad ogni modo, in termini economici, le risorse messe a disposizione dei Lavori Pubblici nel 2020 da parte dell'attuale Giunta sono maggiori rispetto all'anno scorso (quando per i primi sei mesi c'è stata la gestione commissariale dopo la caduta dell'ex sindaco Bergamin). Nel 2019 sono stati spesi 386 mila euro, di cui 140 mila euro per il rifacimento di piazzetta Cepol, in parte finanziati dalla Fondazione Cariparo. Per il resto si contano 70 mila euro di asfaltature varie, 10.200 euro per copertura delle buche e 120mila euro per la Riqualificazione dei percorsi pedonali di via Antonio Gramsci.

CANTIERI PRONTI

Per quanto riguarda l'anno in corso, invece, finora sono state conteggiati 409.300 euro di lavori sulle strade cittadine . A parte i duemila euro per materiale di copertura delle buche, perché sono tornati in funzione i cosiddetti stradini, si contano già 400mila euro di risanamento stradale, cui vanno aggiunte le risorse che saranno appunto approvate nelle prossime settimane nell'ordine di oltre due milioni di euro. Affidamenti che sono anche maggiori rispetto a quelli effettuati nei tre anni di amministrazione Bergamin, che nel sul periodo ha prevalentemente usato porzioni di bilancio per la copertura delle buche: le uniche opere stradali realizzate sotto il suo mandato amministrativo sono una porzione di marciapiede in Corso del Popolo e l'asfaltatura in via Principe di Napoli.

Alberto Lucchin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA