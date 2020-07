IL BUON ESEMPIO

ROVIGO È da circa un mese che Massimo Siviero, 63 anni, mostra con piccoli gesti un grande senso di cura e rispetto per la propria città. Abita a Rovigo e si sta impegnando spontaneamente perché aree pubbliche come le piste ciclabili possano conservare il loro aspetto migliore e abbiano la piena fruibilità. «Sono in pensione da gennaio e così ho del tempo libero. Mi piace l'ordine e la pulizia e spesso vado a correre sulle piste ciclabili, dove trovo rifiuti abbandonati o che restano intorno ai cestini già riempiti al limite. Così li raccolgo per il decoro della città».

SENSO CIVICO

È la risposta di un rodigino al disinteresse e alla trascuratezza, perché a Massimo ha sempre dato fastidio l'incuria sommata alla negligenza di chi non usa i cestini: «Non ho mai buttato per terra neanche la carta di una caramella, nemmeno dal finestrino dell'auto» racconta. E quindi la reazione di fronte a bottiglie e cartacce lasciate in giro è stata spontanea: «Ho deciso di raccoglierli». Perché? «Davanti ai rifiuti buttati per terra molta gente si lamenta: parla e parla, ma più che parlare bisogna fare». Quante volte la settimana si dedica a questa attività? «Vado quando ho tempo. Poi sono iscritto alla onlus Plastic Free e partecipo alle campagne di raccolta dell'associazione. E questa settimana ho deciso, dopo aver letto qualche post di lamentele su Facebook riguardo a una zona nei Colli Euganei dove vado a correre, che andrò anche lì a raccogliere i rifiuti lasciati a terra».

ONLUS PLASTIC-FREE

Siviero ha partecipato anche alla giornata di raccolta, la prima post quarantena, che l'Odv Plastic Free aveva organizzato in maggio a Boccasette. L'impegno personale lo porta a fare un appello a chi volesse dedicare parte del proprio tempo libero a tenere pulito l'ambiente e in particolare si rivolge ai pensionati: «È facile trovare qualcuno pronto a criticare quando trova carte e bottiglie di plastica per terra, m è meglio darsi da fare invece di lasciare le cose come stanno». E visto anche che alcuni comportamenti e abitudini riescono davvero a fare la differenza. Guanti, sacchetti e pinza: sono questi gli strumenti che Massimo Siviero utilizza lungo le piste ciclabili. Quali sono i punti più critici per i rifiuti lungo le piste ciclabili in città? «Il tratto più sporco è quello che dal Censer va a Granzette e Boara. Percorro diversi tratti, tra la stazione ferroviaria, Roverdicrè e sempre lungo l'Adigetto fino a San Sisto. Per questo mi permetto, oltre all'appello a chi è in pensione di darsi da fare per il decoro della città, di aggiungere un sollecito a Ecoambiente per aumentare la frequenza di svuotamento dei cestini: mi capita spesso di trovarli pieni oltre il limite e così basta un colpo di vento per far cadere i rifiuti a terra».

N.Ast.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA