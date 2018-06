Pinocchio in bici arriva all'ultima tappa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SARZANOROVIGO Si è concluso a Rovigo il progetto Pinocchio in bicicletta. L'ultima tappa è stata alla scuola primaria di Sarzano. L'annuale progetto sulla sicurezza stradale, è stato caratterizzato da una gimkana pratica in bici, allestita nel cortile della scuola della frazione rodigina, che ha visto come protagonisti gli alunni di tutte le classi e che si è svolta sotto la supervisione del tecnico Sandro Baracco e dell'attento obiettivo fotografico di Vittorino Gasparetto, consigliere regionale della Fci del Veneto, con delega al settore...