Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

ROSOLINAFiamme in pineta a Rosolina Mare, fortunatamente subito arginate dai vigili del fuoco. L'incendio è scoccato nel sottobosco della pineta attraversata da via Sant'Antonio, poco prima della mezzanotte di martedì. Fortunatamente un passante si è accorto subito del problema ed ha dato l'allarme. Anche se l'incendio, verosimilmente di natura accidentale, è stato preso in tempo, prima cioè che aggredisse gli alberi veri e propri, i...