SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE

PINCARA Ottomila euro per famiglie e aziende, oltre quaranta domande sono state accolte. A Pincara la pandemia sanitaria ha lasciato il segno. Un'azione concreta a sostegno delle famiglie e delle imprese in difficoltà, che hanno sofferto durante l'emergenza Coronavirus: il Comune di Pincara sta distribuendo altri duemila euro di buoni spesa. Una somma sostanziosa, che va ad aggiungersi ai precedenti seimila euro, stanziati lo scorso mese dalla Giunta Magon.

AIUTI ALLE AZIENDE

Il piccolo comune di Pincara, quindi, si è dimostrato tra i più attivi per tendere la mano alla comunità e complessivamente sono stati stanziati ottomila euro a favore di famiglie e aziende che ancora faticano ad arrivare alla fine del mese. Il sindaco Stefano Magon spiega: «L'Amministrazione comunale sta facendo degli sforzi molto importanti, abbiamo gestito le risorse a disposizione in modo mirato ed efficace, per aiutare i nostri concittadini. Abbiamo analizzato le richieste di aiuto che sono pervenute grazie alla proficua collaborazione avviata con i volontari della Protezione civile - afferma - L'associazione, infatti, ha fatto da tramite tra le famiglie e il Comune».

I CONTRIBUTI

Il sindaco ricorda alcuni numeri: «In base alle risorse disponibili, sono state accolte finora 43 domande per una spesa complessiva di seimila euro, con una media di 140 euro e 23 centesimi erogati in buoni spesa a nucleo familiare. L'Amministrazione è consapevole che quanto erogato è un piccolo aiuto di fronte alle grandi necessità del momento, ma confida di poter proseguire in questa direzione in base alle risorse di cui si potrà disporre. Degli ottomila euro complessivi, la maggior parte arriva dai Fondo di solidarietà alimentare erogato dallo Stato, poi il Comune ha scelto di aggiungere un ulteriore contributo».

TASSE RIDOTTE

Non solo buoni spesa, c'è un'altra importante novità per le ditte che stanno affrontando un netto calo di fatturato. «Abbiamo deciso di applicare uno sgravio sulla Tari, la riduzione interesserà le aziende che sono rimaste chiuse durante il lockdown e la Fase 1 della pandemia sanitaria - annuncia il sindaco - questo ci sembra un nuovo segnale di vicinanza nei confronti di chi è stato costretto a interrompere la propria attività e vuole essere da stimolo per un ritorno alla normalità».

Le devastanti conseguenze economiche causate dal Coronavirus dureranno mesi, quindi al vaglio del sindaco Stefano Magon ci sono nuove soluzioni per alleviare le difficoltà delle famiglie: «Sono allo studio dell'Amministrazione comunale ulteriori iniziative per ridurre il peso delle tasse locali: sarà nostro impegno valutare e intervenire su tutte le richieste di aiuto che giungeranno alla nostra attenzione».

