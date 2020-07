ECONOMIA

ROVIGO Un disastro epocale che ha portato alla cancellazione di vent'anni di Pil - È questo il drammatico risultato del Covid in provincia di Rovigo con una caduta stimata per il 2020 del 9,8%. Un dato che riporta l'economia del Polesine al PIL del 1999. «La crescita, già debole negli ultimi anni, è stata spazzata via dal Covid - spiega Matteo Rettore, segretario della Cna di Rovigo (nella foto a fianco) - Questi numeri pesano soprattutto sulle piccole aziende. La crescita prevista per il 2021 è del 6,7%, quindi in linea con la media regionale del 6,9%. Questo dato però non cancella i problemi con cui le imprese si dovranno confrontare nell'autunno. Sarebbe stato meglio spostare anche questa scadenza fiscale, per evitare ai consulenti, ma soprattutto alle imprese, di trovarsi in situazioni difficili. Le aziende hanno appena iniziato a incassare e si trovano a pagare le tasse sul reddito generato lo scorso anno».

ANALISI CNA

I dati della ricerca di CNA del Veneto e Centro Studi Sintesi indicano anche qualche flebile segnale di ripartenza. In particolare colpisce il dato sull'export. Di fatto, nel primo trimestre, a fronte di un calo regionale del 3,2%, a Rovigo le esportazioni hanno tenuto e anzi sono cresciute del 55%. «È la conferma che la manifattura del Polesine può avere un ruolo nelle filiere produttive internazionali - continua Rettore - Servono quindi interventi che rafforzino la manifattura e sostengano le imprese che si affacciano sui mercati internazionali. Ci sono comparti, penso al distretto della giostra, che necessitano di attenzione e sostegno se non vogliamo vanificare lo sforzo compiuto da tante imprese».

I DATI DELL'EXPORT

Prendendo però i valori assoluti dell'export nel primo trimestre 2020 in milioni di euro, appare chiaro come la provincia di Rovigo debba lavorare ancora tenacemente per avvicinarsi al resto del Veneto: Belluno 849, Padova 2.329, Rovigo 561, Treviso 3.137, Venezia 1.144, Verona 2.727, Vicenza 4.424.

LE NUOVE IMPRESE

Drammatico, invece, il dato delle aperture di nuove partite Iva nel periodo tra marzo e maggio 2020. Ancora più drammatico considerando che, stando agli analisti, ci sarà una notevole moria di aziende nei prossimi mesi. Naturalmente pesa il lockdown che dimezza il numero di imprese aperte rispetto allo stesso periodo dello scorso anno: tra marzo e maggio sono nate 203 nuove imprese, il 53% in meno del 2019. La differenza con le altre province resta molto elevata e in questo specifico frangente Rovigo, in valore percentuale, è il fanalino di coda: Belluno -44%, Padova -36%, Treviso -47%, Venezia -44%, Verona -41% e Vicenza -28%. Prendendo invece i valori assoluti delle nuove aperture Rovigo si piazza al penultimo posto: Belluno 138, Padova 914, Treviso 788, Venezia 734, Verona 901 e Vicenza 913.

IL POST-LOCKDOWN

«È un dato logico: nessuno incoraggia imprese ad aprire in periodo di lockdown - conclude Rettore - Molte delle partita Iva avviate hanno svolto la parte burocratica, ma effettivamente hanno iniziato a lavorare solo adesso. Inoltre esiste la preoccupazione che dati troppo alti di nuove imprese possano nascondere addirittura la criminalità organizzata che avvia finte imprese per riciclare denaro sporco. Questa è una preoccupazione a cui dobbiamo porre grande attenzione: il Veneto è terra di conquista delle mafie e non si deve pensare che il Polesine ne sia esente».

BILANCIO IN AUTUNNO

I dati di questa importante ricerca hanno evidenziato come il Covid nel 2020 abbia generato una fortissima contrazione economica a fronte di una cauta e recentissima ripresa. Una ripartenza che però rischia di essere totalmente fittizia, considerato che lo spostamento di scadenza fiscali e l'immissione di liquidità delle ultime settimane sono provvedimenti una tantum slegati da un progetto più ampio. Tutto si giocherà tra settembre e ottobre, mesi in cui si capirà realmente il destino del tessuto imprenditoriale.

Emanuele Masiero

© RIPRODUZIONE RISERVATA

