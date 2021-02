L'INIZIATIVA

ROVIGO L'Amministrazione dice sì alla collocazione delle pietre d'inciampo per depositare, nel tessuto urbanistico e sociale della città, la memoria dei deportati nei campi di concentramento e di sterminio nazisti che non hanno fatto ritorno alle loro case e dei martiri della Foibe. L'iniziativa, attuata in diversi paesi europei in memoria delle vittime del nazismo, consiste nell'incorporare nel selciato stradale delle città blocchi di pietra ricoperti da una piastra di ottone posta sulla faccia superiore. L'espressione inciampo deve dunque intendersi non in senso fisico, ma visivo e mentale, per invitare a riflettere chi vi passa vicino e si imbatte, anche casualmente, nell'opera.

LE FINALITÀ

«La Commissione Toponomastica, che presiedo su indicazione del sindaco di Rovigo, ha ricevuto nelle scorse settimane la proposta di collocare la prima pietra d'inciampo a Rovigo dalla Associazione Teradamar, oltre a quella di intitolare una piazza a un martire delle Foibe dal vice commissario di FI Andrea Bimbatti spiega l'assessore Patrizio Bernardinello -. Entrambe le proposte sono meritevoli e saranno valutate dai Commissari nelle prossime sedute. Altro è mettere in correlazione queste tragedie che nulla hanno in comune se non l'essere frutto di una follia criminale disumanizzante. L'atteggiamento corretto, aldilà di ogni polemica, è evidenziarle affinché siano di monito per il futuro. È talmente banale che sembra illogico e superfluo anche solo doverlo ricordare».

Sulle pietre d'inciampo, interviene anche il consigliere comunale del Pd Giorgia Businaro: «La presenza e la cultura ebraica sono un tratto profondo dell'identità rodigina. Quindi tutte le occasioni che possono ricordare la tragedia della Shoah e le fondamentali pagine di storia legate alla presenza ebraica a Rovigo sono da cogliere e condividere. La memoria non deve vederci divisi ma deve essere una occasione condivisa di crescita per la città e di rinnovata consapevolezza per ogni cittadina e ogni cittadino - prosegue Businaro -. Le istituzioni hanno una responsabilità fondamentale: fare in modo che niente venga dimenticato e che il patrimonio della nostra memoria venga messo a disposizione delle giovani generazioni. La memoria deve aiutarci a trovare opportunità di confronto, di crescita e di condivisione. Sarebbe sbagliato cercare di farne una questione di parte. Le pietre d'inciampo continua la portavoce dei Dem in consiglio comunale - costituiscono un'occasione preziosa per rendere più viva la conoscenza del nostro passato».

Roberta Merlin

