ADRIA

Pierpaolo Ballo è stato riconfermato alla guida del Partito democratico di Adria. Nel direttivo che affiancherà Ballo nei prossimi quattro anni sono stati eletti Gessica Ferrari, con compiti di vicesegretario vicario, e Niccolò Bellini, che assumerà il ruolo di responsabile dell'area organizzativa; Giovanna Bedeschi curerà le politiche sanitarie, Edoardo Zambon le attività culturali, Jahan Shoul Zanghani le attività giovanili, Giorgio Zanellato i rapporti con gli enti istituzionali, Rita Berto i rapporti con le associazioni di volontariato e ricreative e Marco Bovolenta le attività produttive. Fabio Maccagno assumerà il ruolo di tesoriere. Nel direttivo è stato inserito d'ufficio anche Sandro Gino Sandro, in qualità di consigliere dem a palazzo Tassoni.

Nella sua relazione Ballo ha evidenziato i punti salienti del programma del partito, auspicando una rinnovata apertura del Pd in vista delle prossime elezioni. Un Pd per Ballo che non dovrà abbassare la guardia sulla sanità adriese e sul problema infrastrutture, che da anni rappresenta il principale ostacolo al decollo economico del Polesine. Particolare attenzione sarà posta dai democratici ai temi del lavoro e dell'ambiente in vista dei nuovi insediamenti produttivi in fase di approvazione. Il nuovo direttivo inoltre ha manifestato la volontà di ripartire dall'assemblea congressuale per dare il la ad un percorso politico-organizzativo al fine di rafforzare la presenza del partito e le sue iniziative, ponendo come priorità i temi della condizione delle fasce più deboli della comunità, le situazioni di disagio socio-culturale che riguardano larghe fasce della popolazione, mettendo al centro i giovani ed i giovanissimi, ovvero coloro che hanno subìto le conseguenze più pesanti della pandemia.

G.Fra.

